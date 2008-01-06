Ильин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти06.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1961
Сын: Ильин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ильина Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1963
Мать ребёнка: Ильина Таисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Таисия Николаевна
Смерть
06.01.2008