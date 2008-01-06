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Ильин Владимир Иванович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

06.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.08.1961

Сын: Ильин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ильина Таисия Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.08.1963

Сын: Ильин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Ильина Таисия Николаевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Таисия Николаевна

Смерть
06.01.2008
Томск, город Томск, Томская область