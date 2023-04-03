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Корелин Александр Никифорович

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Место рождения

поселок Кичигино. Челябинская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Корелина Никифор Константинович

Мать: Корелина Александра Зотикова

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
19.08.1885

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
12.03.1889

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1891

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
03.07.1894

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна

поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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