Корелин Александр Никифорович
Место рожденияпоселок Кичигино. Челябинская область
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
19.08.1885
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
12.03.1889
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1891
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
03.07.1894
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Корелина Наталья Николаевна
поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно