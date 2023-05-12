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Орехов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

18.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Прасковья

Захоронение (военное)
18.07.1943
Смерть
18.07.1943
Булынино, Великолукский муниципальный район, Псковская область