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Орехов Александр Васильевич
Орехов Александр Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
18.07.1943
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Прасковья
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать:
Прасковья
Захоронение (военное)
18.07.1943
Смерть
18.07.1943
Булынино
, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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