Чунарев Аввакум Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чунарев Леонтий
Мать: Чунарева Анна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чунарев Лазарь Аввакумович
Мать ребёнка: Чунарева Евдокия
Д.Башка, Петропавловская волость, Сарапульский уезд Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунарева ? Аввакумовна
Мать ребёнка: Чунарева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунарева Ксения Аввакумовна
Мать ребёнка: Чунарева Евдокия
Смерть
Неизвестно