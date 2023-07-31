Чунарев Аввакум Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧунарев Аввакум Леонтиевич

Чунарев Аввакум Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чунарев Леонтий

Мать: Чунарева Анна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чунарев Лазарь Аввакумович

Мать ребёнка: Чунарева Евдокия

Д.Башка, Петропавловская волость, Сарапульский уезд Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева ? Аввакумовна

Мать ребёнка: Чунарева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева Ксения Аввакумовна

Мать ребёнка: Чунарева Евдокия

Смерть
Неизвестно