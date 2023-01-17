Кокошкина (Сысолятина) Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокошкина (Сысолятина) Валентина Трофимовна

Кокошкина (Сысолятина) Валентина Трофимовна

avatar

Место рождения

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.10.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермяки, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1954
п. Коромыслово
Рождение ребёнка
05.10.1975

Дочь: Реутова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кокошкин Борис Кузьмич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close