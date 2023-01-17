Кокошкина (Сысолятина) Валентина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения06.10.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954
п. Коромыслово
Рождение ребёнка
05.10.1975
Дочь: Реутова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кокошкин Борис Кузьмич
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно