Мерный Лаврентий Никитич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти10.06.1901
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мерный Никита Осипович
Мать: Мерная Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
02.09.1876
Дочь: Мерная Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Мерная Иустиния Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мерный Иосиф Лаврентьевич
Мать ребёнка: Мерная Иустиния Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1883
Дочь: Мерная Ольга Лаврентьевна
Мать ребёнка: Мерная Иустиния Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1901
Умер от водянки