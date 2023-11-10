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Мерный Лаврентий Никитич

Место рождения

Лавы, Чернігівська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.06.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мерный Никита Осипович

Мать: Мерная Татьяна Никитична

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1876

Дочь: Мерная Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Мерная Иустиния Григорьевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мерный Иосиф Лаврентьевич

Мать ребёнка: Мерная Иустиния Григорьевна

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1883

Дочь: Мерная Ольга Лаврентьевна

Мать ребёнка: Мерная Иустиния Григорьевна

Лавы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерная Иустиния Григорьевна

Смерть
10.06.1901
Лавы, Чернігівська область
Умер от водянки
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