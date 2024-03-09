Берднов Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берднов Петр Константинович

Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

24.07.1959

Дата смерти

08.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1959

Отец: Берднов Константин Яковлевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.01.1984

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