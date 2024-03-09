Берднов Петр Константинович
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения24.07.1959
Дата смерти08.01.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1959
Отец: Берднов Константин Яковлевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.01.1984