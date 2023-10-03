Афанасьев Максим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Максим Юрьевич

Афанасьев Максим Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1990

Отец: Афанасьев Юрий Николаевич

Мать: Афанасьева Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close