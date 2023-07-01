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Цурко Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1921

Дата смерти

15.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: Полуян Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович

Рождение ребёнка
01.11.1948

Дочь: Чумакова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович

Рождение ребёнка
17.04.1952

Сын: Цурко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович

Рождение ребёнка
17.04.1952

Сын: Цурко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович

Смерть
15.10.1988