Цурко Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1921
Дата смерти15.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: Полуян Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович
Рождение ребёнка
01.11.1948
Дочь: Чумакова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович
Рождение ребёнка
17.04.1952
Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович
Рождение ребёнка
17.04.1952
Сын: Цурко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Цурко Василий Евтухович
Смерть
15.10.1988