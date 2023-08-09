Кокушкин Егор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Василий Егорович
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Смерть
Неизвестно