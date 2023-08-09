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Кокушкин Егор Андреевич

Место рождения

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Максим Егорович

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Василий Егорович

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Смерть
Неизвестно