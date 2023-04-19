Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Августа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Остроносов Василий Михайлович

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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