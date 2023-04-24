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Копосов Никита Григорьев

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Место рождения

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Копосов Григорий Володимеров

Мать: не указана

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марина Никитина

Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Копосов Акинфей Никитин

Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Копосов Емельян Никитин

Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Копосов Федор Никитин

Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева

Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Васса Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Березовым ключем, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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