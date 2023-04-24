Копосов Никита Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Копосов Григорий Володимеров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марина Никитина
Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Копосова Васса Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копосова Васса Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762