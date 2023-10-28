Поварова Аполинария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварова Аполинария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1919

Сын: Поваров Константин Михайлович

Отец ребёнка: Поваров Михаил Васильевич

Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поваров Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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