Поварова Аполинария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1919
Сын: Поваров Константин Михайлович
Отец ребёнка: Поваров Михаил Васильевич
Починок, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно