(Шеромова) Евдокия Иванвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шеромова) Евдокия Иванвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шеромов Иван Аввакумович

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
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