Коровина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Надежда

Коровина Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.09.1941

Дочь: Маковецкая Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Коровин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Томила Николаевна

Отец ребёнка: Коровин Николай

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close