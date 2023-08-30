Коровина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1941
Дочь: Маковецкая Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Коровин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Томила Николаевна
Отец ребёнка: Коровин Николай
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость