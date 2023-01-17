Потехина Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотехина Раиса Алексеевна

Потехина Раиса Алексеевна

avatar

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

15.09.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1861
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1885
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.09.1890
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close