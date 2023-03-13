Яна (Рогова) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1751
Дочь: Праскева Ларионовна
Отец ребёнка: Яна Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1756
Сын: Яна Гурей Ларионович
Отец ребёнка: Яна Ларион Яковлевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1762
Отец ребёнка: Яна Ларион Яковлевич