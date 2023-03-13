Яна (Рогова) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯна (Рогова) Марина Петровна

Яна (Рогова) Марина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1751

Дочь: Праскева Ларионовна

Отец ребёнка: Яна Ларион Яковлевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1756

Сын: Яна Гурей Ларионович

Отец ребёнка: Яна Ларион Яковлевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1762

Сын: Яна Артемий Ларионович

Отец ребёнка: Яна Ларион Яковлевич

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