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Добычин Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Добычина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Добычина Прасковия Степановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Добычин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Добычина Прасковия Степановна

Рождение ребёнка
06.06.1939

Дочь: Долженкова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Добычина Прасковия Степановна