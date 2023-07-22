Добычин Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Добычина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Добычина Прасковия Степановна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Добычина Прасковия Степановна
Рождение ребёнка
06.06.1939
Дочь: Долженкова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Добычина Прасковия Степановна