Ефремов Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Трофим Иванович

Ефремов Трофим Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ефремов Иван

Мать: Ефремова Ефимия

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ефремов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефимия Трофимовна

Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Меланья Трофимовна

Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Христина Петровна

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close