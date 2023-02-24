Ефремов Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ефремов Иван
Мать: Ефремова Ефимия
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефимия Трофимовна
Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Меланья Трофимовна
Мать ребёнка: Ефремова Христина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно