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Мацуй Николай Терентьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1915

Дата смерти

23.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мацуй Терентий Иванович

Мать: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.02.1917
Харьковская губерния, Российская империя
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