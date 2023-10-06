Мацуй Николай Терентьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1915
Дата смерти23.02.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мацуй Терентий Иванович
Мать: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
23.02.1917
Харьковская губерния, Российская империя