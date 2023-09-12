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Голованов Владимир Михайлович
Голованов Владимир Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Голованов Михаил Александрович
1919 г.р.
Мать
Голованова (Курдюкова) Александра Петровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Голованов Михаил Александрович
Мать:
Голованова Александра Петровна
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