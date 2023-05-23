Непомнящих Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непомнящих Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варакина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Непомнящих Юлия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непомнящих Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синкевич Рая Михайловна
Мать ребёнка: не указана