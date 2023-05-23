Непомнящих Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнящих Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варакина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Непомнящих Юлия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непомнящих Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синкевич Рая Михайловна

Мать ребёнка: не указана