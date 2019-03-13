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(Крылова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1936

Дата смерти

13.03.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936

Отец: Крылов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1963

Муж: Адис Роман Бенционович

Рождение ребёнка
18.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адис Роман Бенционович

Юзефполь, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель актёрского мастерства
Место жительства
Неизвестно
Ашдод, Израиль
Смерть
13.03.2019
Ашдод, Израиль
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