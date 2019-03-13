(Крылова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1936
Дата смерти13.03.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1936
Отец: Крылов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1963
Рождение ребёнка
18.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адис Роман Бенционович
Юзефполь, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель актёрского мастерства
Место жительства
Неизвестно
Ашдод, Израиль
Смерть
13.03.2019
Ашдод, Израиль