Фролов Владислав
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Александр
Мать: Фролова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Любовь Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Любовь Ефимовна
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область