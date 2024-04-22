Фролов Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Владислав

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Александр

Мать: Фролова Мария Игнатьевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Любовь Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Любовь Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Любовь Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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