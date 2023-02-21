Гуряева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Гуряев Максим
Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартьянова (гуряева) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Гуряев Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Гуряев Максим
Смерть
Неизвестно