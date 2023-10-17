Яброва Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.
Дочь: Яброва Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Ябров Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Ябров Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно