Счастливая (Галустян) Наталья Александровна
Место рожденияМосква, роддом в Китае-город.
Дата рождения12.11.1979
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Москва, роддом в Китае-город.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
?.09.1989
Греция, г.Волос.
В 9 лет у меня спросили, я хочу стать крещенной? Дала согласие. Меня крестили в купале. И была как обновленная, счастливая. Сны стали чище, светлее. Помогло что-то, вера в Бога почему-то всегда было,... Показать все
Бракосочетание
08.08.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Дворец бракосочетания №1
Рождение ребёнка
Вычислено 10.02.2005
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
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Рождение ребёнка
Вычислено 14.04.2009
Дочь: (Речун) Антонина Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
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Развод
11.08.2019
Муж: скрыто настройками приватности
Царицынский ЗАГС
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Место жительства
04.04.2022
улица Корнейчука, Москва, Россия, 127543
Переезд в новую однокомнатную квартиру
Бракосочетание
17.12.2022
Район Бибирево, Москва, Россия