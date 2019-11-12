Счастливая (Галустян) Наталья Александровна 12.11.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Счастливая (Галустян) Наталья Александровна

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Место рождения

Москва, роддом в Китае-город.

Дата рождения

12.11.1979

Пол

Женский

Отец

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Мать

1946 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Галустян) Татьяна Михайловна

Москва, роддом в Китае-город.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
?.09.1989
Греция, г.Волос.
В 9 лет у меня спросили, я хочу стать крещенной? Дала согласие. Меня крестили в купале. И была как обновленная, счастливая. Сны стали чище, светлее. Помогло что-то, вера в Бога почему-то всегда было,... Показать все
Бракосочетание
08.08.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Дворец бракосочетания №1
Рождение ребёнка
Вычислено 10.02.2005

Сын: Речун Никита Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
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Рождение ребёнка
Вычислено 14.04.2009

Дочь: (Речун) Антонина Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
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Развод
11.08.2019

Муж: скрыто настройками приватности

Царицынский ЗАГС
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Место жительства
04.04.2022
улица Корнейчука, Москва, Россия, 127543
Переезд в новую однокомнатную квартиру
Бракосочетание
17.12.2022

Муж: Мусатов Андрей Юрьевич

Район Бибирево, Москва, Россия

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