Иосиф Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Матвеевич

Иосиф Матвеевич

Место рождения

Бакин Конец, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакин Конец, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1909 ст.

Дочь: Параскева Иосифона

Мать ребёнка: Надежда Антоновна

Бакин Конец, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 06.10.1909 Бакин конец Параскева Иосифона Бакин конец отец крестьянин Иосиф Матвеевич Бакин конец мать жена Надежда Антоновна Чермы крестьянин Яков Васильевич Калихновщины ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close