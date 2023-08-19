Иосиф Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1909 ст.
Дочь: Параскева Иосифона
Мать ребёнка: Надежда Антоновна
Ильинская церковь, Черма 06.10.1909 Бакин конец Параскева Иосифона Бакин конец отец крестьянин Иосиф Матвеевич Бакин конец мать жена Надежда Антоновна Чермы крестьянин Яков Васильевич Калихновщины ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Антоновна
Смерть
Неизвестно