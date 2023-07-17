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Маковецкий Пётр Лаврентевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маковецкий Лаврентий Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Сашко Петрович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Павел Петрович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросия Петрововна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петрововна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковецкая Мария Петрововна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно