Маковецкий Пётр Лаврентевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маковецкий Лаврентий Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Сашко Петрович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковецкий Павел Петрович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросия Петрововна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петрововна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковецкая Мария Петрововна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно