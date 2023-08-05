Амбарцумян Рафик Ервандович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбарцумян Рафик Ервандович

Место рождения

Ереван

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ереван
Рождение ребёнка
12.07.1966

Дочь: Амбарцумян Каринэ Рафиковна

Мать ребёнка: Кобозева Наталия Андреевна

Москва
Рождение ребёнка
06.07.1968

Дочь: Амбарцумян Анна Рафиковна

Мать ребёнка: Кобозева Наталия Андреевна

Москва
Смерть
Неизвестно
Москва