Амбарцумян Рафик Ервандович
Место рожденияЕреван
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ереван
Рождение ребёнка
12.07.1966
Дочь: Амбарцумян Каринэ Рафиковна
Мать ребёнка: Кобозева Наталия Андреевна
Москва
Рождение ребёнка
06.07.1968
Дочь: Амбарцумян Анна Рафиковна
Мать ребёнка: Кобозева Наталия Андреевна
Москва
Смерть
Неизвестно
Москва