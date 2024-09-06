Лазарев Пахомий Евдокимов
Место рождения
Дата рождения12.05.1877 ст.
Дата смерти28.06.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.05.1877 ст.
Отец: Евдоким Лазарев
Мать: Екатерина Ильина
Деревни Нератовки крестьянин Евдоким Лазарев и законная жена его Екатерина Ильина
Крещение
15.05.1877 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Адриан Леонтьев и села Сухарево девица Анна Степанова
Смерть
28.06.1877 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от поноса Деревни Нератовки у крестьянина евдокима лазарева сын младенец Пахомий (5 недель)