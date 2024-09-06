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Лазарев Пахомий Евдокимов

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

12.05.1877 ст.

Дата смерти

28.06.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877 ст.

Отец: Евдоким Лазарев

Мать: Екатерина Ильина

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Евдоким Лазарев и законная жена его Екатерина Ильина
Крещение
15.05.1877 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Адриан Леонтьев и села Сухарево девица Анна Степанова
Смерть
28.06.1877 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от поноса Деревни Нератовки у крестьянина евдокима лазарева сын младенец Пахомий (5 недель)

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