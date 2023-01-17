Новикова (Исаева) ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Исаева) ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

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Место рождения

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901

Отец: Исаев ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Мать: Исаева ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.10.1923

Дочь: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА

Отец ребёнка: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Отец ребёнка: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.03.1930

Дочь: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА

Отец ребёнка: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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