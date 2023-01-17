Новикова (Исаева) ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА
Место рождения
Дата рождения29.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1901
Отец: Исаев ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
Мать: Исаева ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
14.10.1923
Дочь: Салтаусова МАРИЯ МИТРОФАНОВНА
Отец ребёнка: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Новиков ИВАН МИТРОФАНОВИЧ
Отец ребёнка: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
11.03.1930
Дочь: Овчинникова АННА МИТРОФАНОВНА
Отец ребёнка: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно