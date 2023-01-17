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Мананников Владимир Михайлович

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Место рождения

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около ?.09.1938

Дата смерти

Около 2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1938

Отец: Мананников Михаил Евсеевич

Мать: Мананникова Анна Васильевна

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мананников Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мананников Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 2011
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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