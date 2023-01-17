Мананников Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1938
Дата смертиОколо 2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мананников Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мананников Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2011
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра