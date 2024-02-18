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Баранников Алексей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Баранников Георгий Иванович

Мать: Верхотурова Арина Федотьевна

Рождение ребёнка
05.03.1942

Сын: Баранников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
11.01.1945

Дочь: Иванова (Баранникова) Леокадия Алексеевна

Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.06.1946

Сын: Баранников Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна

Рождение ребёнка
05.08.1948

Сын: Баранников Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна

Смерть
Неизвестно
Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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