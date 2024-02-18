Баранников Алексей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
05.03.1942
Сын: Баранников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
11.01.1945
Дочь: Иванова (Баранникова) Леокадия Алексеевна
Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
29.06.1946
Сын: Баранников Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна
Рождение ребёнка
05.08.1948
Сын: Баранников Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Баранникова (Опсикова) Феодосия Савельевна
Смерть
Неизвестно