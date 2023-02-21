Колот Сергей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колот Стефан Антонович
Мать: Колот Матрона Семеоновна
Рождение ребёнка
13.01.1881
Сын: Колот Ефим Сергеевич
Мать ребёнка: Колот Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
30.12.1888
Дочь: Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Колот Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
09.04.1891
Мать ребёнка: Колот Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно