Колот Сергей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот Сергей Стефанович

Колот Сергей Стефанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Стефан Антонович

Мать: Колот Матрона Семеоновна

Рождение ребёнка
13.01.1881

Сын: Колот Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: Колот Марфа Филипповна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.12.1888

Дочь: Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Колот Марфа Филипповна

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.04.1891

Сын: Колот Евтихий Сергеевич

Мать ребёнка: Колот Марфа Филипповна

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close