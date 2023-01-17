Дородько (Ефимова) Евдокия Корнеевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1942
Отец: Ефимов Корней Федосеевич
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Чистова Алла Владимировна
Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Васильевич
Бракосочетание
28.01.1962
Развод
16.11.1972
Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Место жительства
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область