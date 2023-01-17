Дородько (Ефимова) Евдокия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дородько (Ефимова) Евдокия Корнеевна

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Место рождения

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

10.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1942

Отец: Ефимов Корней Федосеевич

Мать: Марфа Васильевна

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Чистова Алла Владимировна

Отец ребёнка: Аксёнов Владимир Васильевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
28.01.1962

Муж: Аксёнов Владимир Васильевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Развод
16.11.1972

Муж: Аксёнов Владимир Васильевич

Буркандья, Сусуманский, Магаданская область
Место жительства
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
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