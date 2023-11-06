Терминова Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Роспись Тоболкой епархии Челябинскаго заказа города Троицка церкви Троицкой 1792 года Троицкаго баталиона мастеровой роты редовые (л. 24 об.) 982. Терминов Сидор Павлов 24 жена ево Авдотья Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно