Терминова Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терминова Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Роспись Тоболкой епархии Челябинскаго заказа города Троицка церкви Троицкой 1792 года Троицкаго баталиона мастеровой роты редовые (л. 24 об.) 982. Терминов Сидор Павлов 24 жена ево Авдотья Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терминов Сидор Павлов

Смерть
Неизвестно
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