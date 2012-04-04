Юшкова (Сурнина) Зинаида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Сурнина) Зинаида Семёновна

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Место рождения

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.04.1928

Дата смерти

04.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1928

Отец: Сурнин Семён Васильевич

Мать: Сурнина Анна Никитична

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1953

Сын: Юшков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Юшков Александр Егорович

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
23.11.1956

Дочь: Кулль Вера Александровна

Отец ребёнка: Юшков Александр Егорович

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родилась в с. Грязи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Александр Егорович

Смерть
04.04.2012
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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