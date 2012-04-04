Юшкова (Сурнина) Зинаида Семёновна
Место рождения
Дата рождения17.04.1928
Дата смерти04.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1928
Отец: Сурнин Семён Васильевич
Мать: Сурнина Анна Никитична
Рождение ребёнка
26.03.1953
Сын: Юшков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Юшков Александр Егорович
Родился в с. Грязи
Рождение ребёнка
23.11.1956
Дочь: Кулль Вера Александровна
Отец ребёнка: Юшков Александр Егорович
Родилась в с. Грязи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2012
Липецк, город Липецк, Липецкая область