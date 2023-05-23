Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Ерюгино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Смерть
Неизвестно