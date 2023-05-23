Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1888
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Ерюгино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Сергей
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Смерть
Неизвестно