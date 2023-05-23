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(Угрюмова) Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1907

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907

Отец: Угрюмов Роман Никоноров

Мать: Угрюмова Евдокия Андреевна