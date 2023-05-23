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(Угрюмова) Анна Романовна
(Угрюмова) Анна Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1907
Пол
Женский
Отец
Угрюмов Роман Никоноров
1882 г.р.
Мать
Угрюмова Евдокия Андреевна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907
Отец:
Угрюмов Роман Никоноров
Мать:
Угрюмова Евдокия Андреевна
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