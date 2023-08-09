Гриценко Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Гриценко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Гриценко Игнат Васильевич
Мать ребёнка: Гриценко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Феврония Васильевна
Мать ребёнка: Гриценко Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно