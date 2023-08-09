Гриценко Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Василий Степанович

Гриценко Василий Степанович

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Гриценко Степан

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Гриценко Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Гриценко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Феврония Васильевна

Мать ребёнка: Гриценко Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно