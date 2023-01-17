Малец (Яновская) Агафия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалец (Яновская) Агафия Ефимовна

Малец (Яновская) Агафия Ефимовна

avatar

Место рождения

Гайворон, Чернігівська область

Дата рождения

20.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884 ст.

Отец: Яновский Ефим Григорьевич

Мать: Яновская Варвара Григорьевна

Гайворон, Чернігівська область
Бракосочетание
1901

Муж: Малец Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.

Сын: Малец Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.

Сын: Малец Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1911 ст.

Дочь: Талаш Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Малец Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1922

Дочь: Малец Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Малец Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович

Голенка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close