Малец (Яновская) Агафия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884 ст.
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
17.01.1903 ст.
Сын: Малец Антон Кузьмич
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1905 ст.
Сын: Малец Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1911 ст.
Дочь: Талаш Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
04.08.1922
Дочь: Малец Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Малец Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Малец Кузьма Павлович
Смерть
Неизвестно