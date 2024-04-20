Демидов Степан Демидович
Место рожденияМосковская губ., Бронницкий уезд, дер. Загорново
Дата рожденияМежду 1831 и 1832
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832
Отец: Демид Никитич
Мать: Авдотья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857
Дочь: Труненкова (Демидова) Федосья Степановна
Мать ребёнка: Демидова Анна Филимоновна
Смерть
После 1861