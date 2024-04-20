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Демидов Степан Демидович

Место рождения

Московская губ., Бронницкий уезд, дер. Загорново

Дата рождения

Между 1831 и 1832

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Между 1796 и 1799 г.р.

Жена

Между 1831 и 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1832

Отец: Демид Никитич

Мать: Авдотья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Анна Филимоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857

Дочь: Труненкова (Демидова) Федосья Степановна

Мать ребёнка: Демидова Анна Филимоновна

Смерть
После 1861

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