Баладурина Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баладурина Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1930

Сын: Баладурин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баладурина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баладурина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баладурина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно