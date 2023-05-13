Баладурина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1930
Сын: Баладурин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баладурина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баладурина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баладурина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Баладурин Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно