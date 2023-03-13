Сбродова (Сбродова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1922
Дата смерти04.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1952
Сын: Сбродов Сергей Станиславович
Отец ребёнка: Костырев Станислав Иванович
1 ребенок в семье, хорошим был ребенком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Костырев Станислав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Не зарегистрирован
Смерть
04.03.1982
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
вышла из дома и пропала. Искали долго, нашли в морге. Восточное кладбище