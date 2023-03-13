Сбродова (Сбродова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбродова (Сбродова) Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1922

Дата смерти

04.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1952

Сын: Сбродов Сергей Станиславович

Отец ребёнка: Костырев Станислав Иванович

1 ребенок в семье, хорошим был ребенком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Костырев Станислав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костырев Станислав Иванович

Не зарегистрирован
Смерть
04.03.1982
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
вышла из дома и пропала. Искали долго, нашли в морге. Восточное кладбище
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