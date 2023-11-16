Лопатин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Захаров Мелентий (Мелентей) Иванов

Мать ребёнка: ?

Захарово, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Лопатин Дорофей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Устин Иванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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