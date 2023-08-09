Ненила (Неонила) Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лоскутов Василий
Отец ребёнка: Лоскутов Андрон
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лоскутов Ефрем
Отец ребёнка: Лоскутов Андрон
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лоскутов Кирилл
Отец ребёнка: Лоскутов Андрон
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Соломонида?
Отец ребёнка: Лоскутов Андрон
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лоскутов Ананий
Отец ребёнка: Лоскутов Андрон
Смерть
Неизвестно