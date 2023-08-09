Ненила (Неонила) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненила (Неонила) Андреевна

Место рождения

Ергач, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лоскутов Василий

Отец ребёнка: Лоскутов Андрон

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лоскутов Ефрем

Отец ребёнка: Лоскутов Андрон

Рождение ребёнка
1782

Сын: Лоскутов Кирилл

Отец ребёнка: Лоскутов Андрон

Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Ергач, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Соломонида?

Отец ребёнка: Лоскутов Андрон

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Ананий

Отец ребёнка: Лоскутов Андрон

Смерть
Неизвестно