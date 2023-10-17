Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1899

Дата смерти

12.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1899

Отец: Молчанов Дмитрий Осипович

Мать: Молчанова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1925

Дочь: Серегина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Гурылева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.11.1933

Сын: Молчанов Валерий Константинович

Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Жукова Альбина Константиновна

Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Ангелина Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
12.11.1976
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Кладбище
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