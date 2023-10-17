Молчанов ( Майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1899
Дата смерти12.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1899
Рождение ребёнка
27.02.1925
Дочь: Серегина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна
Рождение ребёнка
14.06.1927
Дочь: Гурылева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна
Рождение ребёнка
27.11.1933
Сын: Молчанов Валерий Константинович
Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Жукова Альбина Константиновна
Мать ребёнка: Молчанова Ангелина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1976
Похороны
Неизвестно
Кладбище