Большанина Елена Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсагаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Барсагаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсагаева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Барсагаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсагаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Барсагаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барсагаев Николай