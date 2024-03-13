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Большанина Елена Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Большанин Аким (Иоаким) Демьянович

Мать: (-) Евдокия Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсагаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Барсагаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсагаева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Барсагаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсагаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Барсагаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсагаев Николай

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