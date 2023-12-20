Мухортова (Марухина) София Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Марухин Иван
Мать: Марухина ?
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Мухортова) Арина Тарасова
Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: (Мухортова) Аксинья Тарасова
Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев
Смерть
Неизвестно