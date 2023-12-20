Мухортова (Марухина) София Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортова (Марухина) София Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Марухин Иван

Мать: Марухина ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухортов Михаил Тарасов

Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухортов Степан Тарасов

Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мухортова) Арина Тарасова

Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухортов Василий Тарасов

Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: (Мухортова) Аксинья Тарасова

Отец ребёнка: Мухортов Тарас Николаев

Смерть
Неизвестно

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